Andreas Kümmert auf 7 Eichen Eine stimmliche Urgewalt

Das feine, intime Konzert im Biergarten von Bernd Feininger täuschte nicht darüber hinweg, dass da ein Vollblutmusiker auf der Bühne steht, der auch für wenige Fans so spielt, „als wäre der Biergarten brechend voll“. Tiefenentspannt, gutartig und launig in der Rhetorik, präsentierte sich Andreas Kümmert am Freitagabend, und die Zuhörenden geizten nicht mit Emotionalität. „Affengeil“ etwa war schon nach der zweiten Songpräsentation Kümmerts, der von Stefan Kahne an der E-Gitarre einfach kongenial begleitet wurde, von einem Besucher zu hören. „Absolut“ schallte die Antwort aus einer anderen Ecke. Und tatsächlich mutete es ein wenig wie Wohnzimmeratmosphäre an, wenn der Künstler sich suchend auf der Bühne umschaut und unvermittelt loslegt und singt, während klar wird, dass sein Instrument eine neue Saite braucht. Die bekommt es auch, und Kümmert spielt inzwischen mit seiner Stimme: „Schnibbeldibabdibapp“ verstärkt das Mikrofon und es klingt wie der Anfang einer grandiosen Liedzeile. Der Mann hat eine Stimme, die Lautmalereien in akustische Kostbarkeiten verwandelt. Die Szene ist nichts Elementares, aber sie macht eines deutlich: Der Sänger versteht, sich stimmgewaltig in Szene zu setzen.