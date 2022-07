Andrea Berg Spektakuläre Show zum Bühnenjubiläum

Kaum eine deutsche Künstlerin war in den vergangenen 30 Jahren so erfolgreich wie Andrea Berg. „Du hast mich tausendmal belogen“ ist nicht nur ihr bekanntester Hit, sondern auch ein echter Ohrwurm und fehlt bei kaum einer Schlagerparty. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment hält die 56-Jährige mehrere Rekorde: So hatte bislang keine andere deutsche Sängerin so viele Nummer-eins-Alben wie Berg - insgesamt waren es in ihrer Laufbahn elf Stück.