Anbau der Rielingshäuser Einrichtung ist fertig Kindergarten ist bereit für Zuwachs

Allerdings mussten die Mädchen und Jungs im Kindergartenalter, für die bislang weder im Gässle noch im evangelischen Kindergarten in Rielingshausen ein Platz war, auch seither nicht den ganzen Tag von ihren Eltern versorgt werden. Die Stadt hat an der Backnanger Straße ein Betreuungs-Provisorium aufbauen lassen, in dem die Kinder, die in den bestehenden Räumlichkeiten nicht unterkamen, spielen, basteln, lernen und toben konnten. Sie durften am Freitag in den Anbau umziehen, berichtet Franziska Wunschik. Wobei die Kinder nur einen ersten Eindruck von ihrem nigelnagelneuen Zuhause gewinnen konnten. Denn die städtischen Kindergärten hätten nun für drei Wochen geschlossen, teilte die Erste Beigeordnete am Dienstag mit. Das neue Kindergartenjahr starte dann wieder am Montag, 24. August.