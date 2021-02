Analysten positiv überrascht Corona-Krise bringt Airbus 2020 Milliardenverlust

Airbus hatte in der Krise die Produktion bei den Großraumjets der Reihen A330neo und A350 besonders stark gedrosselt. Der Flugzeugbauer will die Fertigung seiner Mittelstreckenjets der Modellfamilie A320 in diesem Jahr wieder leicht hochfahren. Die Airbus-Spitze erwartet, dass der Markt für Verkehrsflugzeuge erst in den Jahren 2023 bis 2025 wieder auf das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Krise zurückkehrt.

© dpa-infocom, dpa:210218-99-489336/3