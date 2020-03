Analyse zum VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld Stuttgarter Kontrollverlust im Spitzenspiel

Wortspiel: Sven Mislintat war verärgert. „Es reicht“, sagte der Sportdirektor und meinte die Szene vor dem 1:1, als Cebio Soukou den Stuttgarter Verteidiger Pascal Stenzel mit dem Arm im Gesicht traf. Der Pfiff des Schiedsrichters Bastian Dankert blieb jedoch aus. „Das kann man pfeifen“, meinte auch der Trainer Pellegrino Matarazzo. Aber vor allem Mislintat sieht den VfB im Laufe der Saison durch viele Entscheidungen der Unparteiischen benachteiligt.

Spielplan: Nach dem Spitzenspiel stehen für den VfB jetzt zwei Auswärtspartien an: Erst am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden, danach bei Holstein Kiel. Für die Stuttgarter gilt es dabei die eigene Tabellenposition zu festigen. „Wir wollen erst einmal Platz zwei halten – und dann noch ganz vorne angreifen“, sagte der Trainer Pellegrino Matarazzo. Unter seinem Vorgänger Tim Walter waren die beiden Begegnungen mit Wehen Wiesbaden und Kiel in der Hinrunde verloren gegangen.