Analyse des 5:1 gegen den SV Sandhausen Warum beim VfB Stuttgart der Wahnsinn Methode hat

Spielentscheider: Nicolas Gonzales erzielte in dieser fulminanten ersten Halbzeit das erste und das letzte VfB-Tor – und war nicht nur deshalb bester VfB-Spieler. Auch bei den düstersten Auftritten der vergangenen Wochen gehörte der Argentinier stets zu den wenigen Lichtblicken und demonstrierte eine Eigenschaft, die vielen anderen Profis abgeht: „Er ist ein Siegertyp“, sagte Pellegrino Matarazzo.

Lesen Sie hier: So reagiert das Netz auf den VfB-Sieg

Wortspiel: „Wenn man von seinen Spielern Mut verlangt, darf man selbst kein Angsthase sein.“ Auf diese schöne Weise begründete Matarazzo seine tollkühne Aufstellung, die auch seinen Kollegen Uwe Koschinat völlig überrascht hatte: „Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet“, sagte der SVS-Trainer, „so habe ich den VfB noch nicht gesehen.“

Spielplan: Der VfB hält vor den letzten beiden Spielen wieder alle Trümpfe wieder in der Hand – und ist auch diesmal gut beraten, sich bloß nicht zu früh zu freuen. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg weiter, der als Tabellen-15. noch um den Klassenverbleib kämpft. Bei den Franken folgte auf die Derby-Pleite gegen die Spvgg Greuther Fürth ein 6:0-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden. Der Wahnsinn hat also nicht nur beim VfB Methode.