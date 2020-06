Analyse des 0:0 zwischen VfB Stuttgart und VfL Osnabrück Die blanke Verzweiflung

Spielentscheidend: Pomadig und ideenlos agierte der VfB vom Anfang bis zum Ende und schaffte es nicht, sich nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Auch von der Bank kamen keinerlei Impulse. Blass blieb wieder einmal Philipp Klement, während Silas Wamagituka so gut wie jeden Zweikampf verlor. Und Mario Gomez musste bis kurz vor Schluss warten, bis auch er noch aufs Feld durfte. Doch hatte sich da längst die blanke Verzweiflung breit gemacht.

Spielentscheider: Schmerzlich vermisst wird beim VfB nicht erst seit dem Osnabrück-Spiel ein Torgarant, wie es Mario Gomez in besseren Zeiten und Simon Terodde nach dem letzten Abstieg war. Der VfB hat keinen Spielentscheider in seinen Reihen, das ist eines der größten Probleme. Der unbedingte Siegeswille war am ehesten bei Holger Badstuber erkennbar, doch ist er nun einmal als Innenverteidiger tätig.

Wortspiel: „Da muss von uns mehr kommen – mehr Zug zum Tor, mehr Wille.“ Das sagte VfB-Torhüter Gregor Kobel und traf den Nagel auf dem Kopf. Beängstigend, dass es in dieser Phase der Saison, in der es um alles oder nichts geht, der Wille fehlt. Matarazzo hingegen konnte nicht erkennen, dass es an der nötigen Einstellung gemangelt habe – die gewaltigen Offensivprobleme räumte aber auch der VfB-Coach ein.

Spielplan: Beim Karlsruher SC geht es für den VfB am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) weiter. An Brisanz wird es dem Derby auch ohne Zuschauer nicht fehlen. Die Badener kämpfen als Tabellen-16. um den Klassenverbleib – und dürften es als Herzensangelegenheit empfinden, dem VfB den Aufstieg zu vermasseln. Die Stuttgarter werden sich deutlich steigern müssen – fragt sich nur, wo die Leistungsexplosion so plötzlich herkommen soll. In den fünf Spielen nach der Corona-Pause hat der VfB nur in einer Halbzeit überzeugt: In den zweiten 45 Minuten gegen den HSV (3:2), als es nach dem 0:2-Rückstand nichts mehr zu verlieren gab. In Karlsruhe hingegen gibt es sehr viel zu verlieren.