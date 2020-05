Analyse der Pleite des VfB Stuttgart bei Holstein Kiel Der Albtraum des Roberto Massimo

Lesen Sie hier: Stimmen zur VfB-Pleite

Wortspiel: „Die Mannschaft hat Herz gezeigt und ist mit den Rückschlägen besser umgegangen als zuletzt“, so bewertete Pellegrino Matarazzo den Auftritt seines Teams. Ob er das wirklich so sah und sich mit den Minimalanforderungen an einen Fußballprofi begnügte? Ob es daran lag, dass er ein freundlicher Mann ist, der sich schützend vor die Spieler stellt? Oder daran, dass er die verbale Keule noch nicht schwingen will, da ein fundamental wichtiges Spiel bevorsteht? Man weiß es nicht so genau.

Spielplan: Am Donnerstag (20.30 Uhr) gastiert der Hamburger SV in der leeren Mercedes-Benz-Arena. Der Tabellendritten empfängt den um einen Punkt besseren Zweiten – es ist ein Showdown im Kampf um den Aufstieg. Das weiß auch Matarazzo: „Es geht um alles.“ Im besten Fall kann der VfB wieder am HSV vorbeziehen – im schlechtesten fällt er auf Rang vier zurück, hinter den momentan einen Punkt schlechteren 1. FC Heidenheim, der bereits am Mittwoch beim FC St. Pauli antritt.