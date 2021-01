Analyse der Bürgermeister-Wahl in Marbach Trost hat im Hörnle Nase vorn, Jung in der Kernstadt

Jan Trost erreichte beim Urnengang 2013 sein bestes Ergebnis im evangelischen Kindergarten in Rielingshausen, was dieses Mal dem in der Kelter entsprach. 70,6 Prozent waren es damals. Dieses Mal schafft der Rathauschef dort noch 38,6 Prozent. Spitzenreiter bei den Wahllokalen ist dieses Mal das Christophorushaus im Hörnle. Dort kratzte Trost an der 50-Prozent-Marke. Nur 0,77 Prozent fehlten. Aber auch im Ahorn-Kindergarten (1) ist der 45-Jährige mit 45,5 Prozent stark. Am schlechtesten schneidet Jan Trost in der Stadtbücherei ab, also dort, wo Jung sein bestes Ergebnis erzielt hat und Tobias Möhle auf 17,9 Prozent kommt. Vor acht Jahren hatte Trost in der Bücherei 55,3 Prozent erhalten. Dass er in Rielingshausen und im Hörnle vor seinem Herausforderer Jung liegt, hängt laut Trost vermutlich damit zusammen, was dort in den vergangenen acht Jahren bewegt wurde. Stichwort Generalüberholung der Gemeindehalle, Ortskernsanierung, Neugestaltung Wiesbadener Platz. „Außerdem hat 2013 Frau Canz in Rielingshausen kaum eine Rolle gespielt, nun war Herr Möhle als Rielingshäuser dabei und hat in Rielingshausen ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, so Trost. In der Kernstadt müsse man es differenziert sehen. In Marbach Ost habe eher er die Nase vorn, in Süd Jung, in der Altstadt deutlich Jung. „Warum das so ist, versuche ich in Gesprächen zu klären.“ Wäre Tobias Möhle aus dem Rennen ausgeschieden, so Trost, wäre spannend geworden, wie sich die Stimmen verteilen. „Aber auch jetzt, wo er dabei ist, könnte es sein, dass einige seiner Wähler sich für Jung oder mich entscheiden, weil jetzt die finale Entscheidung ansteht.“