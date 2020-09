An Straße vor Kindergarten Petition für sicheren Übergang gestartet

Nachdem sie inzwischen auch Kontakt zur Gemeinde hatte und von deren bisherigen Bemühungen erfuhr, startete Maren Wöhrbach die Petition. „Ich hoffe, wir können so Druck aufbauen, dass das Landratsamt endlich etwas bewegt“, betont sie. 190 Unterschriften hat die Petition als Ziel, online gibt es bereits knapp die Hälfte an Unterstützern. Zudem liegen Unterschriftenlisten in den Erdmannhäuser Kindergärten aus. „Ich hoffe, es unterschreiben so viele wie möglich“, sagt Maren Wöhrbach. Nur so könne man zeigen, dass es hier nicht nur um eine besorgte Mutter gehe. „Die Situation dort ist schlicht nicht tragbar, damit muss sich das Landratsamt beschäftigen.“

- Das sagt das Landratsamt

Warum sind die Vorschläge zur Erhöhung der Verkehrssicherheit nicht umsetzbar?

„Die Verkehrssituation wurde in den letzten Jahrzehnten regelmäßig durch die Fachleute, auch unter Beteiligung der höheren Verkehrsbehörde (das Landratsamt ist Untere Verkehrsbehörde) bewertet. Die Einrichtung von einer Querungsstelle in Form eines Zebrastreifens oder einer Ampel ist im vorliegenden Bereich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Unter anderem sind die Sichtweiten aufgrund der kurvigen Situation nicht ausreichend. Daher wurde bereits im Jahr 1996 die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Kindergefahrzeichen sind vorhanden. Auch auf der Straße wurden Kindergefahrzeichen markiert. Die besondere Situation ist damit für den Kraftfahrer erkennbar.“

Was könnte man an dieser Stelle tun, um die Verkehrssicherheit der Kinder zu erhöhen?

„Die Verkehrssicherheit kann verbessert werden, wenn die begleitungspflichtigen Kinder von den Eltern in die Einrichtung gebracht werden. Denn für einen verkehrstüchtigen Verkehrsteilnehmer ist die Verkehrssituation zu beherrschen. Vorliegend werden die Kindergartenkinder teilweise unbeaufsichtigt in den Kindergarten geschickt. Grundsätzlich ist zu beachten, dass Eltern ihre Kinder (auch Schulkinder) so lange begleiten sollten, bis sie sich sicher sein können, dass sie mit den auftretenden Verkehrssituation zurechtkommen.“

Was könnte man an dieser Stelle tun, um die Verkehrssicherheit der Kinder zu erhöhen? „Die Verkehrssicherheit kann verbessert werden, wenn die begleitungspflichtigen Kinder von den Eltern in die Einrichtung gebracht werden. Denn für einen verkehrstüchtigen Verkehrsteilnehmer ist die Verkehrssituation zu beherrschen. Vorliegend werden die Kindergartenkinder teilweise unbeaufsichtigt in den Kindergarten geschickt. Grundsätzlich ist zu beachten, dass Eltern ihre Kinder (auch Schulkinder) so lange begleiten sollten, bis sie sich sicher sein können, dass sie mit den auftretenden Verkehrssituation zurechtkommen.“