An Parkhaus in Marbach Transporter verkeilt sich in Baugerüst

Marbach - Bislang hat die seit vielen Wochen bestehende Gerüstkonstruktion an der Einfahrt des Parkhauses Grabenstraße in Marbach für keine Probleme gesorgt und alle Fahrzeuge passieren lassen. Das änderte sich allerdings am Freitag um 17.49 Uhr. Der Fahrer eines Kastenwagens unterschätzte offenbar die Höhe seines Fahrzeugs und blieb mit der oberen Kante an dem am Nebenhaus stehenden Baugerüst hängen.