An Marbacher Schule Kreide hat bei neuen Tafeln ausgedient

Hendrik Lüdke von Puls stellte die Sinnhaftigkeit des Ganzen nicht infrage, wollte aber wissen, ob bei den Ausgaben von 44 000 Euro die Montage und nicht zuletzt eine Einweisung für die Lehrer inbegriffen sind. Jochen Schust versicherte daraufhin, dass für beides keine Kosten on top kämen. Die 86-Zoll-Tafeln würden auch nicht von den Handwerkern angebracht, die mit der Gebäudesanierung betraut sind, sondern direkt von Mitarbeitern der Firma, die die Geräte liefert – damit ja nichts schiefgeht. Und was die Unterweisung angeht, sei eine Tafel zu Probezwecken eine Woche im Haus gewesen. Ein Außendienstler von Heinekingmedia habe die Funktionen vorgestellt. Zusätzlich sei Mitte September nochmals ein Mitarbeiter der Firma aus Hannover in der Schillerstadt. Dass die Lehrer an der Tobias-Mayer-Schule allerdings auch in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie schon längst und unabhängig von den Tafeln auf den digitalen Unterrichtspfad eingebogen sind, machte Jochen Schust auf Nachfrage von Heike Breitenbücher von der CDU deutlich. Man habe mit einem Messenger-Dienst gearbeitet, der ähnlich wie Whatsapp funktioniere und den die Schüler auf Tablett, PC oder Smartphone installieren konnten. Über das Programm könnten auch Videotelefonate geführt werden. Material für die Fächer habe die Schule damit ebenfalls weiterleiten können. Wobei die Kinder und Jugendlichen, denen zuhause kein Drucker zur Verfügung steht, Arbeitsblätter auch im Bildungszentrum abholen und ausgefüllt zurückgeben konnten.