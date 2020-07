An Grundschule Marbach Lehrer wollen Ganztagsmodell kippen

Eltern

Die Begeisterung für die Einführung des Ganztagsmodells seitens der Lehrerschaft war wohl nie wirklich euphorisch. Allerdings, so der Vorwurf vieler Eltern, wurde den Müttern und Vätern nie gespiegelt, dass die Stimmung so schlecht ist. Die Eltern wurden am Wochenende vor vollendete Tatsachen gestellt – und das lässt die Wellen hochschlagen. Die Elternvertreter bekamen von der Schule offenbar Mitte Juli eine Info, dass es Gespräche in der Lehrerschaft gebe, was die Abschaffung des Modells angehe. Vergangene Woche wurde in der Schulkonferenz informiert, dass in der Gesamtlehrerkonferenz am Freitag über einen entsprechenden Antrag entschieden werden soll. Mögliche Alternativen, so die Kritik seitens der Elternschaft, werden nicht erörtert, stattdessen soll das Modell mit einem Schlag abgeschafft werden. Die Kommunikationsstruktur der Schule sei mehr als fragwürdig, moniert ein Grundschul-Papa. „Uns ist bislang ein eher positives Bild der GTS gezeichnet worden.“ Eltern bräuchten Planungssicherheit. Dass jetzt, nachdem durch Corona in den vergangenen Monaten die Situation eh schon schwierig genug gewesen sei, die GTS auf einen Schlag ohne Diskussion mit den Eltern abgeschafft werden solle, zeuge von fehlendem Fingerspitzengefühl.