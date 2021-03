An Gefängnismauer im britischen Reading Mutmaßlich neuer Banksy aufgetaucht

Reading - An einer selbst gebauten Strickleiter aus Beetlacken hangelt sich ein Mann die Gefängnismauer hinunter, er trägt Häftlingskleidung, sein Blick ist konzentriert in Richtung Freiheit gerichtet. Was aus der Ferne verwechselnd real aussieht, ist ein Gemälde auf der Mauer des ehemaligen Gefängnisses im britischen Reading. Für viele Experten trägt es die Handschrift des britischen Streetart Künstlers Banksy. Öffentlich zu seinem Werk bekannt hat sich der Künstler noch nicht. Der britische Nachrichtensender BBC hatte berichtet.