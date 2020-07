An einem mz3athlon-Konzept wird gearbeitet Gassenlauf und CobbleHoppel fallen aus

Marbach - Wer mit Achim Seiter auf Facebook oder Instagram befreundet ist, dem begegnet in diesen Wochen und Monaten immer wieder dieses eine Statement: „Covid19 crashed my do‘s. But neverever what I love.“ Auf Deutsch so viel wie: „Covid19 hat meine Pläne zerstört, es wird aber niemals das zerstören, was ich liebe!“ Und dazu postet Seiter stets ein Bild von sich an einem Ort, an dem er eigentlich an diesem Tag bei einer Veranstaltung gewesen wäre – ob als Organisator oder Moderator. Zuletzt bekam die Facebook-Gemeinde am Freitag ein Foto von ihm am Wunnebad in Winnenden zu sehen, wo an diesem Tag eigentlich der Schultriathlon geplant war.