An der Matern-Feuerbacher-Realschule in Großbottwar Lehrreiche Projektwoche schafft greifbare Erfahrung

Je nach Alter gab es unterschiedliche Aufgaben. Die Fünftklässler erstellten ein Rätselbuch, immer vor dem Hintergrund, wie sie das am besten den Viertklässlern vermitteln können. Vieles lässt sich nur gemeinsam und miteinander lösen. „Das tut allen gut. So bauen wir in einer Woche einen viel engeren Kontakt auf“, meinte Daniela Heß, Lehrerin der 5. Klasse. „Dabei verändert sich das soziale Gefüge sehr positiv. Oft erkennen wir an Schülern plötzlich ganz neue Seiten, wie engagiert er das einem Viertklässler erklärt.“