An der Autobahn-Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord Schwerer Unfall, da Rotlicht übersehen

Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr eine 45-Jährige in ihrem Renault die B 27 von Bietigheim kommend in Richtung Ludwigsburg. An der Einmündung der Anschlussstelle wollte die Frau weiter geradeaus in Richtung Ludwigsburg fahren. Möglicherweise übersah sie aufgrund der tief stehenden Sonne das für sie geltende Rotlicht und kollidierte im Einmündungsbereich nahezu ungebremst mit dem entgegenkommenden VW eines 57-Jährigen, der von Ludwigsburg kam und nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Heilbronn auffahren wollte.