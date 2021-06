Ein bislang unbekannter Täter lagerte neun Kanister mit jeweils etwa fünf Litern Altöl auf dem P&M Parkplatz Mundelsheim bei der gleichnamigen Anschlussstelle an der Bundesautobahn 81 ab. Das Altöl wurde am Donnerstag gegen 8.45 Uhr von der Straßenmeisterei Besigheim entdeckt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Umweltstraftat machen können, werden gebeten sich unter Telefon 0 71 42 / 40 50 mit dem Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.