An Coronavirus erkrankt? Diese Krankheitssymptome weisen auf Corona hin

Wenn man auf Covid-19 hinweisende Krankheitsanzeichen fühlt, soll man sich dann testen lassen? So einfach geht das nicht. Schließlich sind bei den zur Verfügung stehenden sicheren Testverfahren die Laborkapazitäten wie auch die dafür benötigten Chemikalien nur begrenzt verfügbar – zumindest derzeit noch. Mithin hat das Robert-Koch-Institut klare Regeln für die Notwendigkeit eines Tests bei entsprechenden Krankheitssymptomen aufgestellt: Wenn man in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatte, sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, eine Vorerkrankung besteht, die Atemwegserkrankung schlimmer wird – also etwa Atemnot und hohes Fieber auftreten – oder man beruflich im Krankenhaus oder der Altenpflege mit besonders gefährdeten Menschen in Kontakt kommt.