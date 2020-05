An A81-Anschlussstelle Zuffenhausen Zwei Schwerverletzte nach Wendemanöver

Der 67-jährige Fahrer eines Daimler-Benz Vito befuhr dabei nach Angaben der Polizei die B10 aus Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Vaihingen/Enz. Kurz nach der A81-Anschlussstelle hielt er mit seinem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an um zu telefonieren. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr er anschließend los und wollte auf der Straße wenden. Der 39-jährige Fahrer eines BMW Mini, der mit seinem Fahrzeug ebenfalls aus Richtung Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen/Enz fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem Vito. Durch den Aufprall wurde der Vito nach rechts gedreht und kam schließlich mittig, zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen, zum Stehen. Der Mini wurde nach links abgewiesen und kam am Rand der Gegenfahrbahn zum Stillstand.