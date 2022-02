Amtszeit und Wiederwahl Wie oft darf man Bundespräsident werden?

Zweite Amtszeit von Steinmeier beginnt im März

Die Bundesversammlung – die so nur zum Zweck dieser Wahl zusammentritt – wählt den Bundespräsidenten in geheimer Wahl für fünf Jahre. Eine anschließende Wiederwahl ist laut Artikel 54 des Grundgesetzes nur einmal zulässig. Für Frank-Walter Steinmeier bleibt die kommende Amtszeit also wohl auch die letzte. Theoretisch könnte er in der Zukunft noch einmal gewählt werden, sofern zunächst einmal ein anderer Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin ins Amt kommt. Doch das ist unrealistisch.