Ulrich Raisch und Samuel Speitelsbach treten in Murr an Keine Kandidatenvorstellung zur BM-Wahl

Jetzt steht fest: Der amtierende Schultes, Torsten Bartzsch, hat bei der Murrer Bürgermeisterwahl am 26. April zwei Konkurrenten. Den Posten streitig machen wollen ihm zum einen der Stuttgarter Musikpädagoge Ulrich Raisch, der aktuell auch in Erdmannhausen antritt, zum anderen der Ravensteiner Software-Entwickler Samuel Speitelsbach, der wie Raisch schon mehrfach vergeblich den Chefsessel in einem Rathaus einnehmen wollte. Der Gemeindewahlausschuss, der am Mittwochabend tagte, hat alle Bewerbungen geprüft und nichts zu beanstanden gehabt.