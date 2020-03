Amtshilfe für Behörden Bundeswehr will über ganz Deutschland verteilt helfen

Unter dem Motto "Reserve hilft in der Corona-Krise" startete ein Aufruf an Männer und Frauen, die zu einem Dienst in der Bundeswehr befähigt sind, bisher aber keinen Kontakt haben - sogenannte unbeorderte Reservisten. Diese könnten sich unter reserve.hilft@bundeswehr.org melden, teilte die Bundeswehr mit. Etwa 75 000 Reservisten seien bereits "direkt ansprechbar".