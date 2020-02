Amtsgericht Marbach verurteilt jungen Mann Drogen in der Asylunterkunft vertickt

Staatsanwaltschaft und Gericht gingen bei den angeklagten sieben Taten von minderschweren Fällen aus. Der Angeklagte habe die so genannten weichen Drogen nicht auf einem Schulhof an unbedarfte Jugendliche vertickt. Vielmehr seien die minderjährigen Konsumenten zu ihm in die Unterkunft gekommen. „Sie sind dem Gericht allesamt bekannt, saßen hier bereits auf der Anklagebank und konsumieren seit längerer Zeit Rauschgift“, erläuterte die Richterin weiter.Strafmildernd für den Mann wirkte sich neben seinem umfassenden Geständnis aus, dass er in Deutschland bislang nicht vorbestraft ist. Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen der unerlaubten Abgabe von Rauschgift an Minderjährige in fünf Fällen sowie des gewerbsmäßigen Handels mit Drogen in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung und gab ihm mit auf den Weg: „Sie sollen, wie jeder andere auch, die Chance erhalten, sich zu bewähren. Sollte das nicht klappen, müssen Sie aber, wie jeder andere auch, die Strafe verbüßen.“