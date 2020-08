Amtsgericht Marbach spricht Urteil Junge Frau tötet bei Unfall Freundin

Licht ins Dunkel bringt auch die Angeklagte nicht: „Ich kann mich an nichts erinnern, bin in der Klinik aufgewacht und mein Vater stand vor mir“, antwortet die 20-Jährige leise auf die Nachfragen des Nebenklägeranwalts. Erst zwei Tage später habe sie dann erfahren, dass ihre Freundin gestorben sei. Lediglich den Grund des Ausflugs weiß sie noch: Die beiden Mädels, die auch Arbeitskolleginnen waren, wollten in eine Shisha-Bar gehen.