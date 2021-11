Amtsgericht Marbach Haftstrafe für Falschgeld-Besitz

„Diese Scheine hätte ich wohl als falsch erkannt, allerdings kenne ich mich mit gefälschten Banknoten auch aus“, sagte die Sachverständige der Polizei als Zeugin vor Gericht aus. Es gebe durchaus bessere, aber auch schlechtere Fälschungen als das Bündel im vorliegenden Fall. Die Expertin verwies auf das Gutachten der Deutschen Bundesbank, wonach es nicht unüblich ist, dass auf gefälschten Banknoten etwas auf dem Rand steht, dies von den Menschen im Alltag beim Bezahlen in der Regel aber gar nicht wahrgenommen wird.

Für den Angeklagten stand einiges auf dem Spiel

Die Justiz versteht bei Falschgeld keinen Spaß: Wer falsches Geld auch nur bei sich hat, dem droht eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Und auch der Besitz von Munition kann mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren sanktioniert werden. Es stand also einiges auf dem Spiel für den 51-Jährigen, der seinen Vater nach dem Tod der Mutter im vergangenen Jahr bei sich aufgenommen hat.

Auf die Spur des Mannes war die Polizei durch die Auswertung von Handys zweier Drogenhändler in Marbach und Höpfigheim gestoßen. So konnten die Ermittler nachweisen, dass der 51-Jährige einem bereits verurteilten Bekannten von Herbst 2019 bis Januar 2020 geholfen hatte, in Frankreich Methadon zu beschaffen und gewinnbringend in Murr und Marbach zu veräußern. Dabei half offenbar auch, dass er selbst bereits seit vielen Jahren in einem Drogen-Substitutionsprogramm ist und von einem Arzt bislang seine tägliche Ration Methadon für eine Woche im Voraus mit nach Hause bekam.

Haftstrafe auf Bewährung

Das Schöffengericht hielt dem 51-jährigen Mann sein Geständnis zugute und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung, die drei Jahre andauern wird. Das Urteil bereits rechtskräftig.