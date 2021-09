Amsterdam Renaissance-Porträts im Rijksmuseum

Rund 1470 beginnt in Europa die erste Blüte der Porträtmalerei. Kaiser, Kaufleute und Künstler verband der tiefe Wunsch, nach dem Tod nicht vergessen zu werden. "Es ist die Angst vor der Vergänglichkeit", sagte Matthias Ubl, Konservator des Museums. Die Auftraggeber wollten, dass man sich an sie erinnert. Eltern wollten eine Erinnerung an ihre Kinder oder an die Familie.