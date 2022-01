Amsterdam in den Niederlanden Tausende demonstrieren gegen Corona-Lockdown

Amsterdam - In Amsterdam haben tausende Menschen gegen den erneuten Corona-Lockdown in den Niederlanden demonstriert. Obwohl die Behörden die Protestkundgebung vorab verboten hatten, versammelten sich am Sonntag zahlreiche Menschen auf dem Museumplein, einem der größten Plätze der Stadt, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei teilte mit, sie sei auf Aufforderung der Stadtverwaltung eingeschritten und habe 30 Teilnehmer festgenommen.