Ampel-Sondierung Habeck sieht bei Finanzen größtes Konfliktpotenzial

Der „Einigungsdruck“ sei hoch, weshalb es am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Dreierbündnis von SPD, Grünen und FDP hinauslaufen werde, sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU). Die enormen Differenzen dieser Partner seien dennoch augenfällig. Beispielsweise bei einem „politisch festgelegten Mindestlohn“, den die FDP ablehne. „Die Vorstellungen von Grünen und FDP im Bereich der illegalen Migration liegen meilenweit auseinander“, sagte Frei, ebenso in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder in Sachen Infrastruktur. „Bei solchen Unterschieden kann die Ampel leicht zu einer Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners werden“, die Folge wäre dann nicht der vielbeschworene Aufbruch, sondern Stillstand.

Eine weiterhin mögliche Jamaika-Koalition von CDU/CSU, Grünen und FDP erteilte die Grüne Jugend am Samstag eine klare Absage. Die Union stehe für eine „zukunftsfeindliche Politik“, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag des Vorstands, den der Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation in Erfurt verabschiedete. „Für uns kommt eine Jamaika-Koalition nicht in Frage.“

Bundesgeschäftsführerin Klara Sendelbach, machte deutlich, dass die Nachwuchsorganisation auch die laufenden Sondierungen über eine Regierungsbildung mit SPD und FDP kritisch begleiten will. „Eine Ampel ist kein Selbstzweck, Regieren ist kein Selbstzweck“, sagte sie vor den laut Veranstaltern etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Es gebe nun Mehrheiten für eine Regierung ohne die Union, betonte der scheidende Bundessprecher der Grünen Jugend, Georg Kurz. Dennoch werde es weiter „jede Menge Druck“ brauchen. Wenn die Grünen sich an der nächsten Bundesregierung beteiligten, dann gehe das nur, „wenn das Klima zu 100 Prozent geschützt wird, das Pariser Klimaschutzabkommen die Basis allen Handelns in allen Sektoren ist“ und es dafür Sofortmaßnahmen gebe. Kurz forderte Investitionen in Infrastruktur, ein Ende der „irren Ungleichheit“ in sozialen Fragen sowie den Schutz von Menschenrechten insbesondere von Geflüchteten.