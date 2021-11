Ampel-Regierung Bekommt Cem Özdemir einen Ministerposten?

Berlin - Die Entscheidung der Grünen über die Besetzung von Ministerposten und anderen Spitzenämtern in der angestrebten Regierung mit SPD und FDP ist noch offen. „Ich weiß, dass Sie alle darauf warten, dass wir ein Personaltableau verkünden“, sagte der politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, am Donnerstag in Berlin. Die eigentlich für Donnerstag geplante Urabstimmung solle nun erst am Freitag beginnen.