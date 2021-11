Ampel-Regierung Was auf Habeck als Vizekanzler hindeutet

Berlin - Dass die Grünen den Posten des Vizekanzlers in einer künftigen Regierung mit SPD und FDP bekommen sollen, legt der Koalitionsvertrag fest - nun deutet alles auf Parteichef Robert Habeck hin. Das lässt sich aus Äußerungen von Co-Parteichefin Annalena Baerbock am Mittwoch in den ARD-„Tagesthemen“ schließen.