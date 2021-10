Ampel oder Jamaika? Was sind Sondierungsgespräche?

Ist die Sondierung abgeschlossen und haben bestimmte Parteien beschlossen, dass sie miteinander regieren wollen, wird es in den Koalitionsverhandlungen viel konkreter: Welche Projekte gehen die Koalitionäre in den nächsten vier Jahren an? Welche konkreten Schritte sind dafür nötig? Die Verhandlungen münden dann in einem Koalitionsvertrag – der Grundlage des gemeinsamen Regierens in der nächsten Legislaturperiode.

Das Besondere und Neue an dieser Bundestagswahl: Vor den Sondierungsgesprächen gab es bereits eine „Vorsondierung“. Das Spitzenpersonal von Grünen und FDP hatte sich bereits zusammengesetzt, bevor man mit der SPD und der Union sprach. Der Grund: Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese beiden Parteien auf jeden Fall einer neuen Regierung angehören – schließlich will fast keiner in Berlin eine Neuauflage der Großen Koalition. Inhaltlich trennt FDP und Grüne aber viel. Deshalb mussten diese Parteien erst einmal herausfinden, ob sie überhaupt eine gemeinsame Basis zum Regieren finden.