Amerikanerin hatte 120 Ururenkel Ältester Mensch der USA mit 115 Jahren gestorben

Washington - Der älteste Mensch der USA ist tot: Hester McCardell Ford starb am Samstag im Alter von mindestens 115 Jahren in ihrem Haus in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina, wie ihre Urenkelin Tanisha Patterson-Powe am Sonntagabend bestätigte. Sie sei bei ihrem Tod von Angehörigen umgeben gewesen.