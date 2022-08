American Football Skandal um Missbrauch: NFL will härtere Strafe für Topstar

Watson verstößt gegen "Verhaltensregeln der Liga"

Inzwischen einigte sich Watson mit 23 von ihnen außergerichtlich. Ein Schuldeingeständnis gab es bisher nicht. Strafrechtlich ist die Sache bereits erledigt, zwei Geschworenengerichte in Texas verzichteten auf eine Anklage. Und wie in der Vergangenheit in den großen US-Ligen bei ähnlichen Fällen so oft geschehen, schien Watson auch im Sportbetrieb keine harten Sanktionen befürchten zu müssen.