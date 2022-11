American Football Seahawks mit erstem Training in München vor NFL-Spiel

Begleitet von lauter Party-Musik haben die Seattle Seahawks ihr erstes Training an der Säbener Straße in München absolviert.Rund drei Stunden nach der Landung und drei Tage vor dem NFL-Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers in der Allianz Arena fuhr der Superbowl-Sieger von 2014 mit fünf Bussen auf das Trainingsgelände des FC Bayern München.