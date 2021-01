American Football Coup in der NFL: Browns werfen Steelers aus Playoffs

Drei Interceptions leistete sich Roethlisberger allein in der ersten Halbzeit, vier waren es insgesamt, aber das war noch nicht mal das Überraschendste. Die Browns führten schon im ersten Viertel 28:0! Am Ende stand ein 48:37 auf der Anzeigetafel - und ein im Gegensatz zu Roethlisberger sehr zufriedener Browns-Quarterback Baker Mayfield am Mikrofon von NBC. "Wir haben die ganze Zeit daran geglaubt, das ist alles, was zählt", sagte der 25-Jährige nach dem ersten Playoff-Spiel seines Lebens und meinte mit Blick auf das nun anstehende Duell mit Titelverteidiger Kansas City Chiefs am Sonntag: "Sobald du in den Playoffs bist, kann alles passieren. Wir werden weiter an uns glauben."