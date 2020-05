Williams hatte in der Talentshow den Elton-John-Song "Don't Let The Sun Go Down on Me" bewegend vorgetragen. Zuvor hatte er den Juroren und Zuschauern seine Lebensgeschichte erzählt. Er habe 37 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht. "DNA hat mich befreit", sagte der Afroamerikaner auf der Bühne. Der 59-jährige aus dem US-Staat Louisiana war 1983 für ein Gewaltverbrechen, das er nicht begangen hatte, festgenommen und zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Der Organisation Innocence Project gelang es 2019, ihn anhand von DNA-Beweisen nach 36 Jahren aus dem Gefängnis zu holen.