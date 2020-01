Amazon kauft Sundance-Hit „Herself“ Eine Frau entkommt dem häuslichen Missbrauch

Die Macherinnen kommen vom Theater

Nach der Festival-Premiere am Freitag haben die Amazon Studios die Rechte erworben und über Streaming hinaus einen Kinostart zum Jahresende in Aussicht gestellt. Das berichten übereinstimmend die Branchenplattformen „Hollywood Reporter“ und „Variety“. Lloyd arbeitet überwiegend am Theater, derzeit ist sie mir dem Tina Turner-Musical „Tina“ am Broadway. hat aber auch Filme wie „Mamma mia!“ und Meryl Streeps Oscar-Erfolg „Die eiserne Lady“ inszeniert. Auf der Bühne hat sie schon mehrfach mit der irischen Schauspielerin Clare Dunne gearbeitet, die nun im Film die Hauptfigur verkörpert und auch das Drehbuch mitgeschrieben hat.