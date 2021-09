In deckenhohen Regalen stehen Stoffballen in allen Farbschattierungen, in den Schubladen der Kommoden findet sich eine riesige Auswahl an Näh- und Stickgarnen, Schablonen und Accessoires wie Knöpfe, darunter auch handbemalte Unikate aus Australien. „Die Stoffe sind sehr hochwertig, es wäre schlimm, wenn man Arbeit in ein Patchwork steckt und es sich beim Waschen dann verzieht“, sagt Dunja Mattison.