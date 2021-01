Amateur-Fußball in der Region Mehr als eine halbe Saison ist wohl nicht machbar

So weit, so unklar – oder wie Björn Kugler es formuliert: „Es steht alles in den Sternen.“ Im schlimmsten Fall, wenn man nämlich merkt, dass selbst die Hinrunde nicht zu Ende zu bringen ist, würde wohl die Saison komplett annulliert. „Bis 15. Juli muss wohl laut Statuten alles erledigt sein – inklusive möglicher Relegationsspiele“, sagt Matteo Battista. Klappt das nicht, würde also im Spätsommer mit der gleichen Konstellation wie ein Jahr zuvor neu gestartet. Dem GSV Höpfigheim, derzeit auf einem Abstiegsplatz in der Kreisliga A, käme eine Annullierung rein sportlich gesehen natürlich entgegen. „Aber ich würde natürlich auch gerne wieder Fußball spielen“, stellt Spielertrainer Norman Röcker klar. „Wir sind auf alles vorbereitet, die Jungs halten sich über Läufe einigermaßen fit. So richtig anziehen werden wir das Training aber erst wieder, wenn wir wissen, wann es weitergeht.“