Amaranth in Marbach Qualität und Gerechtigkeit

„Für uns ist es selbstverständlich, fair gehandelte Produkte zu verwenden“, so Keppler bescheiden. „Von der Qualität her sind sie oft besonders gut, und wir tragen zu mehr Gerechtigkeit in der Welt bei.“ Das hatte sich auch in den frühen Tagen der Fairtrade-Steuerungsgruppe gezeigt. Eine Grundvoraussetzung dafür, dass Marbach seit dem Sommer 2019 den Titel „Fairtrade-Stadt“ tragen darf, war es, dass zwei Gastronomien unterschreiben, auch faire Produkte anzubieten. Hierbei war das Amaranth direkt an Bord, erinnert sich Hubrig zurück, der noch „drei bis vier“ weitere potenzielle Anwärter für eine Urkunde auf der Liste hat.