Am Steinheimer Marktplatz Bäumchen wechsel dich

Bei den Bäumen um den Brunnen aber leider auch, denn sie hatten Feuerbrand, eine durch ein Bakterium hervorgerufene Pflanzenkrankheit. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren versucht, die betroffenen Stellen herauszuschneiden, was auf Dauer leider nichts gebracht hat“, erläutert Eric Hirsch, der Umweltbeauftragte der Stadt Steinheim. „Hinzu kamen das Alter und die Größe der Bäume, sodass sie in den kleinen Baumbeeten nicht mehr klargekommen sind.“ Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre hätten ihr Übriges dazu getan.