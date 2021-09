Am Sonntag in der Halle auf der Schray Coronatest-Aktion in Erdmannhausen

Das DRK Erdmannhausen übernimmt die Organisation und Durchführung. „Ich bin froh, dass wir mit dem DRK Erdmannhausen ein engagiertes Team haben, das es ermöglicht, bei uns in Erdmannhausen ein Testzentrum anzubieten. Das DRK hilft dabei, das Zusammenleben bei uns im Ort sicherer zu machen“, sagt Bürgermeister Marcus Kohler. Die Aktion wird bewusst am letzten Ferientag vor Rückkehr in den Kindergarten-, Schul- und Berufsalltag durchgeführt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.