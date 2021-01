Am Pleidelsheimer P&R-Parkplatz Verlassene Fahrzeuge werden Dauerzustand

Pleidelsheim - Wer in den vergangenen Monaten am P+M-Parkplatz in Pleidelsheim vorbeigefahren ist, dem wird das kleine graue an der Straße abgestellte Auto auch schon ins Auge gestochen sein. Der Außenspiegel ist abgefahren, ein roter Aufkleber mit dem Bild eines Abschleppdienstes prangt an der Seite. Und doch scheint irgendwie nichts zu passieren. So zumindest das Empfinden von CDU-Rat Manfred Ziegler, der das Thema deshalb am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung ansprach.