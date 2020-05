Am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium Das lange Warten auf besseres WLAN hat ein Ende

Marbach - Wer an der Notwendigkeit der Digitalisierung von Schulen noch Zweifel hatte, kann sie seit Corona nicht mehr haben. Die aktuelle Krise hat gezeigt, wie wichtig eine gute und zeitgemäße Ausstattung, wie wichtig schulisches WLAN ist. Der Verwaltungsausschuss Marbach hat in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der Medienentwicklung für Schulen die Einrichtung von schulischem WLAN am Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) in Abstimmung mit der Schulleitung auszuschreiben und einzurichten. Außerdem soll ein Zuschussantrag aus dem Programm „DigitalPakt Schule 2019 – 2024“ gestellt werden. Damit geht eine lange Zeit der Vorbereitung zu Ende. Denn bereits vor zwei Jahren hat das Gremium die Firma Citrus CS Communications Systems aus Pleidelsheim mit den Planungen und der Erstellung eines Konzeptes für die Verbesserung der Kabelinfrastruktur und dem Einrichten von WLAN im Schulzentrum beauftragt. Anfang 2019 wurden die Schulen von der Verwaltung gebeten, sich mit der Erstellung eines Medienentwicklungsplans zu beschäftigen, der Grundlage für eine Gewährung von Zuschüssen aus dem DigitalPakt ist. Am 8. Januar hat die Schule besagten Plan beim Landesmedienzentrum zur Freigabe eingereicht, am 19. Februar wurde grünes Licht gegeben. Läuft alles nach Plan kann das flächendeckende WLAN bis Ende des Jahres in Betrieb gehen, sagte Andreas Langjahr, Systemberater für Netzwerktechnik bei der Firma CS Communication Systems. Man habe das Gebäude und die vorhandene Verkabelung genau untersucht und das Funkfeld vermessen, „Wir brauchen 75 Versorgungspunkte, damit die Schule komplett ausgestattet ist.“