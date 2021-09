Am Kapitol Washington rüstet sich für Pro-Trump-Demonstration

Die Demonstration zur Unterstützung von Angeklagten, die sich wegen der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar vor Gericht verantworten müssen, soll um 18.00 Uhr deutscher Zeit starten. Laut Veranstalter soll es auch Kundgebungen in anderen US-Städten geben. Trump-Anhänger hatten den Kongresssitz in der US-Hauptstadt am 6. Januar gewaltsam erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist.