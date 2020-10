Am FSG in Marbach Ohne Maske droht an der Schule die Quarantäne

Das Landratsamt Ludwigsburg will das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes an allen Schulen im Landkreis empfehlen, sollte der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern erreicht werden. Auch Volker Müller hält nach drei Covid-19-Fällen am schon wochenlang praktizierten Konzept fest, die Maske im Unterricht lediglich zu empfehlen. „Es ist das einzige, was wir tun können, um unsere Schüler und Lehrer zu schützen – insbesondere in Situationen, in denen wir den Abstand nicht gewährleisten können.“ Das FSG stimme sich eng mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigsburg ab. „Da ist ausdrücklich betont worden, dass das Tragen einer Maske im Unterricht nicht automatisch eine Quarantäne nach sich zieht, wenn ein Covid-19-Fall vorliegt.“ Das sei eine wichtige Empfehlung – gleichwohl habe er den Lehrkräften noch einmal eingeschärft, dass sie keinen Schüler zum Tragen verpflichten dürfen. An die Empfehlung hielten sich etwa 95 Prozent der Schüler, was erfreulich sei. Im Gegensatz zum Leserbrief-Schreiber Streiff kann sich Müller nicht vorstellen, dass Lehrer in den Klassen auf Schüler Druck ausgeübt hätten.