Am Freibad im Bottwartal Pop und Poesie auf dem Parkplatz

Um 15 Uhr folgt ein Familien-Mitmachkonzert mit ungefähr 120 Besuchern. Mike Müllerbauer sorgt für Inhalt und Stimmung. „Wir haben ordentlich aufgefahren“ umschreibt Stelzner das professionelle Technikaufgebot. Eine mobile Trailerbühne mit großer Leinwand samt Licht- und Bühnentechnik wie bei großen Konzerten steht am westlichen Parkplatzrand. Dahinter sorgt ein leistungsstarker, doch fast nicht hörbarer mobiler Stromerzeuger für Energie. Patrick Schober ist für die Bühnentechnik und Beleuchtung zuständig und strahlt. Seine Begeisterung über seine 60 LED-Scheinwerfer ist ihm anzusehen. Für himmlischen Überblick sorgt dagegen Andreas Vogt mit einer semiprofessionellen Drohne. In Echtzeit werden dank seines Engagements Luftbilder auf die Leinwand gefunkt. Selten sieht man live so schöne Bilder vom Bottwartal. Selbst für menschliche Bedürfnisse ist gesorgt – mit einem mobilen Toilettenwagen. Möglich wurde das dank vieler Gönner und Firmen, die diese Idee bereitwillig unterstützt haben.