Am Comer See in Italien Busfahrer rettet 25 Kinder aus brennendem Fahrzeug

Lecco - In Norditalien hat ein Fahrer Medienberichten zufolge 25 Kinder in Sicherheit gebracht, als sein Bus im Tunnel einer Schnellstraße in Brand geriet. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Dienstagvormittag zu dem brennenden Fahrzeug auf der Straße zwischen Lecco am südlichen Ende des Comer Sees und der Ortschaft Lierna aus, wie die Vigili del Fuoco mitteilten. Auf Fotos war der vollständig ausgebrannte Bus zu sehen, umringt von Massen an Löschschaum. Die Retter brachten der Nachrichtenagentur Ansa zufolge sieben Kinder nach dem Unglück zur Untersuchung in eine Klinik.