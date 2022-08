Altes Krankenhaus Heim in Klinik ist keine Dauerlösung

Im Austausch mit den Geflüchteten

Seit März wurden rund 4500 Ukrainer im Landkreis registriert. 79 davon werden derzeit im alten Marbacher Krankenhaus beherbergt. Mit einem Teil von ihnen tauschte sich die Justizministerin aus, erkundigte sich nach Fluchtrouten, Plänen für die Zukunft und ob sie sich hier ein Leben aufbauen wollen – was die Befragten bejahten. Klar ist aber, dass dies nicht in der alten Klinik geschehen wird. Zum einen verweilen die Leute in den ehemaligen Patientenzimmern in der Regel nur relativ kurz, ehe sie privat oder in Immobilien der Kommunen Unterschlupf finden. Zum anderen war das Heim von Anfang an nicht als Dauerlösung konzipiert.